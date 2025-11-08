Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил игру своей команды в матче 11-го тура Серии А против «Торино» (0:0).

Лучано Спаллетти — главный тренер «Ювентуса» globallookpress.com

«Нам не удалось показать игру должного качества, нам нужно работать. У некоторых игроков была усталость, но в целом я доволен командой.

Мы постоянно пытались идти вперед, даже рискуя получить контратаку. Ди Грегорио сделал отличный сейв, но мы все время держали их под давлением. Если не удалось найти нужный момент — что ж, бывает.

Дэвид очень силен в штрафной. У Влаховича были небольшие проблемы со спиной, но он выразил готовность играть и был вымотан, когда я его заменил. С ним мы могли бы доставить больше хлопот за счет навесов от Жегровы, но Дэвид — отличный игрок штрафной», — сказал Спаллетти Pazzi di Fanta.

После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. В следующем поединке туринцы встретятся с «Фиорентиной» 22-го ноября.