«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (0:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

За весь матч хозяева 6 раз ударили в створ ворот и столько же раз подали угловые. «Торино» нанесли 10 штрафных ударов и трижды угрожали воротам соперника.

Результат матча Ювентус Турин 0:0 Торино Турин Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Даниэле Ругани ( Федерико Гатти 46' ), Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Шику Консейсау ( Эдон Жегрова 65' ), Кенан Йылдыз ( Луа Опенда 84' ), Душан Влахович ( Джонатан Дэвид 65' ) Торино: Альберто Палеари, Маркус Педерсен, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Ардиан Исмайли ( Адриен Тамез 88' ), Валентин Лацаро, Никола Влашич ( Дуван Сапата 79' ), Иван Илич ( Че Адамс 46' ), Чезаре Казадей, Джованни Симеоне ( Тино Анджорин 79' ), Сириль Нгонж ( Кристьян Аслани 46' ) Жёлтая карточка: Кристьян Аслани 64' (Торино)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 5 Удары мимо 3 73 Владение мячом 27 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 9 Фолы 4

После этого матча «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 19-ю очками в активе. «Торино» — на 11-й строчке с 14-ю баллами.