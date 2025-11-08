«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (0:0) в матче 11-го тура итальянской Серии А.
За весь матч хозяева 6 раз ударили в створ ворот и столько же раз подали угловые. «Торино» нанесли 10 штрафных ударов и трижды угрожали воротам соперника.
Результат матча
ЮвентусТурин0:0ТориноТурин
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Даниэле Ругани (Федерико Гатти 46'), Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Шику Консейсау (Эдон Жегрова 65'), Кенан Йылдыз (Луа Опенда 84'), Душан Влахович (Джонатан Дэвид 65')
Торино: Альберто Палеари, Маркус Педерсен, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Ардиан Исмайли (Адриен Тамез 88'), Валентин Лацаро, Никола Влашич (Дуван Сапата 79'), Иван Илич (Че Адамс 46'), Чезаре Казадей, Джованни Симеоне (Тино Анджорин 79'), Сириль Нгонж (Кристьян Аслани 46')
Жёлтая карточка: Кристьян Аслани 64' (Торино)
После этого матча «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 19-ю очками в активе. «Торино» — на 11-й строчке с 14-ю баллами.