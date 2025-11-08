Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался про матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:1).

«Московский "Спартак" прыгает по кочкам. Такая история не первый год. При всех тренерах результат был примерно похожим. Наблюдается системность. "Локомотив" был хорош в матче. Игра была острая с двух сторон. Хорошая игра, побольше бы таких. Плюс ещё столько зрителей было!

Но пока "Спартак" не повторяет успехов того года, когда догнал команды, которые были в чемпионской гонке», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».