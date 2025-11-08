Хавбек тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал, какие задачи перед поставил тренерский штаб по главе с главным тренером Заурбеком Тедеевым в игре 15-го тура с «Динамо» Москва.

Дмитрий Пестряков globallookpress.com

«У нас была чуть другая задача на игру, не совсем получилось все сделать. Но такие игры случаются, когда надо терпеть и ждать своего момента. В итоге так и получилось.

У нас есть задача быстро выбегать из обороны в атаку. Так мы и забили. Рад, что получилось победить. Надо отметить игру в обороне, очень много сил на это ушло, но это того стоило», — сказал Пестряков «Матч ТВ».

18-летний Пестряков открыл счет в этом матче в середине второго тайма, в итоге «Акрон» выиграл со счетом 2:1.

Эта победа позволила «Акрону» подняться на 8-е место в таблице РПЛ с 18 очками. Теперь команде предстоит домашний матч с «Сочи» 21 ноября.