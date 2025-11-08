Гол 39-летнего нападающего «Атлетико Минейро» Халка в матче бразильской Серии А против «Баии»(3:0) стал 500-м в его карьере.﻿

Бразильский футболист забил 132 гола за «Атлетико Минейро». Кроме того, Халк отличался результативностью за «Порту» (95 голов), петербургский «Зенит» (94), «Шанхай Порт» (93), «Токио Верди» (45), «Консадоле Саппоро» (26), «Кавасаки Фронтале» (3) и сборную Бразилии (12).﻿

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, за это время стал чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России.﻿