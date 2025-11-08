«Жирона» в домашнем поединке смогла обыграть «Алавес» с минимальным счетом 1:0.

Виктор Цыганков globallookpress.com

Победный гол в матче забил Виктор Цыганков с передачи Брайна Хиля на 16-й минуте поединка. «Алавес» имел преимущество по созданным моментам, но так и не смог забить.

Результат матча Жирона Жирона 2:0 Алавес Витория 1:0 Виктор Цыганков 16' 1:1 Антонио Бланко 53' Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Виктор Цыганков ( Хьюго Ринкон 85' ), Аксель Витсель ( Джон Солис 85' ), Иван Мартин, Аззедин Унаи ( Кристиан Стуани 71' ), Бриан Хиль ( Хоэль Рока 63' ), Владислав Ванат ( Абель Руис 71' ) Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес ( Пабло Ибаньес 88' ), Виктор Парада, Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья ( Карлос Висенте 46' ), Денис Суарес ( Diego Morcillo 81' ), Антонио Бланко, Калебе, Тони Мартинес, Мариано Диас ( Хон Гуриди 46' ) Жёлтые карточки: Абде Реббах 56' (Алавес), Денис Суарес 69' (Алавес), Карлос Висенте 85' (Алавес)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 7 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 9 Фолы 15

После победы «Жирона» поднялась на 16-ю строчку, набрав десять баллов. «Алавес» с 15-ю очками находится на восьмой строчке.