«Жирона» в домашнем поединке смогла обыграть «Алавес» с минимальным счетом 1:0.
Победный гол в матче забил Виктор Цыганков с передачи Брайна Хиля на 16-й минуте поединка. «Алавес» имел преимущество по созданным моментам, но так и не смог забить.
Результат матча
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Витор Рейс, Дейли Блинд, Алекс Морено, Виктор Цыганков (Хьюго Ринкон 85'), Аксель Витсель (Джон Солис 85'), Иван Мартин, Аззедин Унаи (Кристиан Стуани 71'), Бриан Хиль (Хоэль Рока 63'), Владислав Ванат (Абель Руис 71')
Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес (Пабло Ибаньес 88'), Виктор Парада, Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья (Карлос Висенте 46'), Денис Суарес (Diego Morcillo 81'), Антонио Бланко, Калебе, Тони Мартинес, Мариано Диас (Хон Гуриди 46')
Жёлтые карточки: Абде Реббах 56' (Алавес), Денис Суарес 69' (Алавес), Карлос Висенте 85' (Алавес)
После победы «Жирона» поднялась на 16-ю строчку, набрав десять баллов. «Алавес» с 15-ю очками находится на восьмой строчке.