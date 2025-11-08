Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 11-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:2).

Маттейс де Лигт — защитник «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«К счастью, мы взяли одно очко. Думаю, по игре мы заслуживали большего. Во втором тайме, как мне показалось, мы немного устали — не удавалось выйти из своей половины поля.

Их первый гол получился немного случайным, и это немного раздражает, но я горжусь тем, как команда сражалась и все-таки вырвала ничью на сложном стадионе.

В прошлом сезоне мы проиграли "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэму" 0:1, но сейчас — и на прошлой неделе, и сегодня — видно, что у нас внутри есть огонь, желание бороться и добывать очки.

Сезон длинный, и ничья в трех матчах подряд лучше, чем поражения. Сегодня вы видели, что мы действительно опасны: мы очень быстры в атаке, мы стабильны, знаем свои сильные стороны и умеем их использовать.

Сегодня у нас было больше возможностей убегать за спины защитников, потому что соперник уязвим в этом плане. Мы провели хороший матч и, думаю, заслуживали чуть большего», — сказал де Лигт BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» встретятся с «Эвертоном» 24-го ноября.