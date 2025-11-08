«Байер» разгромил «Хайденхайм» в десятом туре Бундеслиги при домашних трибунах со счетом 6:0.

Дублем отметились Патрик Шик и Ибрахим Маза, также голом отметился Йонас Хофман. Примечательно, что в матче леверкузенцы пробили 22 раза против одного у гостей.

Результат матча

Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг Лейпциг

0:1 Ян Дьоманде 9' 1:1 Альбиан Хайдари 20' 2:1 Тим Лемперте 38' 3:1 Гриша Прёмель 80'

Хоффенхайм: Оливер Бауман, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо ( Озан Кабак 87' ), Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель ( Мухаммед Дамар 87' ), Базумана Туре ( Александер Прасс 75' ), Андрей Крамарич ( Фисник Аслани 67' ), Тим Лемперте ( Ила Бебу 75' )

РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд ( Конрад Хардер 75' ), Ассан Уэдраого ( Жоан Бакайоко 67' ), Давид Раум, Боте Баку ( Тидиам Гомис 87' ), Антонио Нуса ( Лукас Клостерман 87' ), Ян Дьоманде ( Эзекил Банзузи 67' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz

Жёлтые карточки: Бернардо 6', Леон Авдуллаху 41', Тим Лемперте 72' — Давид Раум 12', Жоан Бакайоко 90'