«Байер» разгромил «Хайденхайм» в десятом туре Бундеслиги при домашних трибунах со счетом 6:0.
Дублем отметились Патрик Шик и Ибрахим Маза, также голом отметился Йонас Хофман. Примечательно, что в матче леверкузенцы пробили 22 раза против одного у гостей.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм3:1РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Ян Дьоманде 9' 1:1 Альбиан Хайдари 20' 2:1 Тим Лемперте 38' 3:1 Гриша Прёмель 80'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо (Озан Кабак 87'), Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель (Мухаммед Дамар 87'), Базумана Туре (Александер Прасс 75'), Андрей Крамарич (Фисник Аслани 67'), Тим Лемперте (Ила Бебу 75')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (Конрад Хардер 75'), Ассан Уэдраого (Жоан Бакайоко 67'), Давид Раум, Боте Баку (Тидиам Гомис 87'), Антонио Нуса (Лукас Клостерман 87'), Ян Дьоманде (Эзекил Банзузи 67'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Бернардо 6', Леон Авдуллаху 41', Тим Лемперте 72' — Давид Раум 12', Жоан Бакайоко 90'
«Байер» после победы находится на третьей строчке, набрав 20 очков. «Хайденхайм» остался на последнем месте с пятью очками.
В параллельном матче «Хоффенхайм» дома обыграл «Лейпциг» со счетом 3:1.
Гости открыли счет в матче. На девятой минуте отличился Ян Диоманде. В ответ хозяева забили три мяча. На 20-й минуте Альбиан Хайдари сравнял счет, на 38-й минуте Тим Лемперле вывел «Хоффенхайм» вперед, а Гриша Премель закрепил успех на 79-й минуте.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм3:1РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Ян Дьоманде 9' 1:1 Альбиан Хайдари 20' 2:1 Тим Лемперте 38' 3:1 Гриша Прёмель 80'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо (Озан Кабак 87'), Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель (Мухаммед Дамар 87'), Базумана Туре (Александер Прасс 75'), Андрей Крамарич (Фисник Аслани 67'), Тим Лемперте (Ила Бебу 75')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (Конрад Хардер 75'), Ассан Уэдраого (Жоан Бакайоко 67'), Давид Раум, Боте Баку (Тидиам Гомис 87'), Антонио Нуса (Лукас Клостерман 87'), Ян Дьоманде (Эзекил Банзузи 67'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Бернардо 6', Леон Авдуллаху 41', Тим Лемперте 72' — Давид Раум 12', Жоан Бакайоко 90'