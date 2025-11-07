Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре футболистов «Спартака» в этом сезоне. Вчера команда победила «Локомотив»(3:1) в Кубке России.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Я в каждом матче жду от "Спартака" такой же игры, как с "Локомотивом". По составу и качеству игроков "Спартак" в первой тройке РПЛ по меньшей мере. Они сыграли на своём потенциале. "Локомотив" — команда, играет в чемпионате без поражений. Если сравнивать один в один игроков "Локомотива" и "Спартака", спартаковские футболисты дороже и качественнее. Однако "Локомотив" силён командой, поэтому эта победа важна для "Спартака". Думаю, это объективно», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что в РПЛ «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице.