Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о словах наставника «Спартака» Деяна Станковича о возможном уходе тренера со своего поста.

Александр Мостовой globallookpress.com

«В принципе, похоже на то, что он уходит. Может, договорились уже они с клубом. Сказали, что нашли замену и попросили разойтись по-хорошему. Заплатят деньги ему и уйдет. Что такого? Из "Спартака" еще никто недовольным не уезжал. Первый раз у нас что ли? За последние 20 лет в "Спартаке" 18 главных тренеров поменялось», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.