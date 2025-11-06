Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о желании Алексея Миранчука покинуть «Атланту Юнайтед».

Юрий Семин globallookpress.com

«На этот вопрос лучше всего он сам ответит. Нужно, чтобы он сам принимал решение, а не слушал кого‑то со стороны. Я смотрел очень мало матчей американской лиги. Сложно дать оценку его карьере в Америке. Если смотреть на команду, то, конечно, у него есть неудовлетворение по результатам в турнирной таблице. У него также есть неудовлетворение своей игрой, потому что забитых голов не очень много», — цитирует Семина «Матч ТВ».

В составе «Атланты» 30-летний Миранчук провел 47 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передач.