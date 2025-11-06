Российский тренер Юрий Сёмин высказался по матчу 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо». Питерский клуб уступил со счетом 1:3.

Юрий Семин globallookpress.com

«Результат матча "Зенит" — "Динамо" меня не удивил. Команда Карпина провела хорошую игру, были хороши в атаке, неплохо играли в обороне — не допустили ошибок при развитии атак, которые часто приводили к голам.

Закономерная победа. А "Зенит" физически ещё не в лучших кондициях. Игроки высокой квалификации есть, но они пока не играют в полную возможность», — сказал Сёмин «Чемпионату».