Полузащитник «Зенита» Педро не стал отвечать на вопрос по поводу интереса к нему стороны английских клубов.

«Знаю ли я про слухи о "Ньюкасле" и "Тоттенхэме"? Могу сказать только, что я счастлив в "Зените", забиваю здесь мячи, отдаю передачи, помогаю команде. Надеюсь завоевать здесь ещё большое количество титулов. Всё, что касается моего будущего и каких-то других вещей, не связанных с "Зенитом", — это всё в ведении клуба и моих представителей», — цитирует Педро ТАСС.

Несколько дней в СМИ прошла информация об интересе к 19-летнему бразильцу со стороны «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

За «Зенит» Педро играет с февраля 2024 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 12 млн.