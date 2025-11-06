Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по поводу поражения своей команды в игре 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:4).

Нико Ковач
Нико Ковач globallookpress.com

«Сейчас "Сити" — фантастическая команда.  Сегодня мы лишний раз в этом убедились.  Думаю, мы начали очень хорошо, мы здорово играли в первые 15 минут, владели мячом и контролировали игру, но затем они добавили в скорости, и мы увидели, на что они способны.

Против этих топовых игроков нельзя ошибаться.  Мы должны прибавлять, но это ценный опыт.  Знали, что "Сити" — топовая команда, им очень трудно забить.  Когда появляются такие возможности, нужно действовать очень точно.  В этом и заключалась разница.  У них были похожие моменты — Фоден забил два гола.  У нас также были хорошие моменты, но нам надо прибавлять», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

После 4 туров у «Боруссии» Д в таблице ЛЧ 7 очков и 14-я строчка, «Ман Сити» с 10-ю идет четвертым.