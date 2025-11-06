Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ и считает его правильным, добавив, что иностранец должен быть хорошего уровня, приведя пример бывшего хавбека армейцев Миралема Пьянича.

Роман Бабаев globallookpress.com

«Мы вспоминали молодых российских звёздочек, министр спорта упомянул Батракова. Если брать нашу команду, это Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Кирилл Глебов, Владислав Тороп. Если говорить о них, то наш легионер Миралем Пьянич за короткий период пребывания в команде очень позитивно повлиял на формирование ребят, дал им очень многое, несмотря на почтенный для спортсмена возраст. Поэтому считаю, что легионеры должны и могут приносить пользу, но должен быть разумный баланс, который не перегибал бы палку в ту или иную сторону», — сказал Бабаев «РИА Новости Спорт».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что РПЛ начнет ужесточать лимит на легионеров со следующего сезона. Сейчас российские клубы могут иметь в заявке 13 иностранцев, но одновременно находиться на поле могут только 8 из них.