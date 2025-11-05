В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» в родных стенах разгромил «Копенгаген» со счетом 4:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Бреннан Джонсон, Вилсон Одобер, Микки ван де Вен и Жоау Пальинья.
Отметим, что лондонцы доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Джонсона.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон4:0КопенгагенКопенгаген
1:0 Бреннан Джонсон 19' 2:0 Вильсон Одобер 51' 3:0 Микки ван де Вен 64' 4:0 Жоау Палинья 67'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро (Кевин Дансо 73'), Микки ван де Вен, Дестини Удоджи (Джед Спенс 73'), Педро Порро, Родриго Бентанкур, Папе Сарр, Бреннан Джонсон, Ксави Симонс (Жоау Палинья 61'), Вильсон Одобер (Дейн Скарлетт 80'), Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 73')
Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Дзюнносукэ Судзуки, Уильям Клем, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра (Андреас Корнелиус 72'), Мохамед Эльюнуссип (Мунаше Гарананга 72'), Юссуфа Мукоко (Виктор Классон 72'), Элиас Ашури (Роберт Силва 76'), Джордан Ларссон (Viktor Dadason 46')
Жёлтые карточки: Рандаль Коло Муани 39' — Габриэл Перейра 15', Дзюнносукэ Судзуки 63'
Красная карточка: Бреннан Джонсон 57' (Тоттенхэм)
У «Тоттенхэма» стало 8 очков и седьмое место в турнирной таблице, «Копенгаген» (1) — 33-й.