прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.30

«Тоттенхэм» встретится с «Копенгаген» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 4 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» неплохо стартовали в общем этапе Лиги чемпионов, располагаясь на 15-й позиции в таблице с 5-ю очками в активе после 3-х туров.

Если «Тоттенхэм» продолжит набирать очки на турнире, то точно поборется за топ-8. От восьмой строчки команда отстает всего на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «шпоры» уступили «Челси» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 34-й минуте. До этого «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» (0:2).

За 3 встречи в общем этапе Лиги чемпионов команда обыграла «Вильярреал» (1:0), а также дважды сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Буде/Глимтом» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Биссума, Дэвис, Драгусин, Грей, Кулусевский, Мэддисон, Соланке, Такаи и Тель (у всех — травмы).

Состояние команды: «Тоттенхэм» начал пробуксовывать. Это неудивительно, если посмотреть на огромный список травмированных игроков. Именно этот фактор не позволяет «шпорам» игра на полную катушку.

У команды есть нападающий Ришарлисон, который является лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в АПЛ. При этом, бразилец еще не набрал ни одного результативного балла в общем этапе Лиги чемпионов.

«Копенгаген»

Турнирное положение: Команда провалила старт общего этапа Лиги чемпионов, занимая лишь 32-е место в таблице. «Копенгаген» набрал всего 1 балл за 3 тура.

В чемпионате Дании команда продолжает бороться за лидерство. После 14-и туров «Копенгагаен» занимает 4-е место с 25-ю очками в активе, отставая от 1-й стройки на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Фредерисию» в рамках Суперлиги (3:2), забив победный гол на 77-й минуте. До этого «Копенгаген» разгромил «Хобро» (4:1) в Кубке Дании.

В общем этапе Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Байером» (2:2), упустив минимальное преимущество на 90+1-й минуте. Команда также уступила «Карабаху» (0:2) и «Боруссии» Д (2:4).

Не сыграют: Далэйни, Хойер, Хускар, Маттссон, Мелинг и Вест (у всех — травмы).

Состояние команды: Положение «Копенгагена» в Лиге чемпионов не очень хорошее, команда продолжает борьбу за место в плей-офф. В предстоящем матче против «Тоттенхэма» датчанам будет очень тяжело набрать очки...

Нападающий «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси отлично начал нынешний сезоне. За 8 встреч в рамках Лиги чемпионов этот форвард забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» проиграл 2 последние встреч, не забив ни одного гола

«Копенгаген» еще не выиграл ни одного матча в общем этапе ЛЧ (1 ничья и 2 поражения)

У «Копенгагена» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.33, победа «Копенгагена» — 9.00, ничья — за 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.25 соответственно.

Прогноз: У «Тоттенхэма» были проблемы с реализацией моментов в последних 2-х встречах. В предстоящем матче «шпор» вполне может прорвать.

2.30 Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» 2.5 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Тоттенхэм» — «Копенгаген» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» 2.5 больше за 2.30.

Прогноз: «Тоттенхэм» начнет встречу активно, попытая открыть счет уже в 1-м тайме.

1.75 Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч «Тоттенхэм» — «Копенгаген» позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме за 1.75.