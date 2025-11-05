Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти остался доволен действиями своих футболистов в игре 4-го тура общего этапа ЛЧ со «Спортингом» (1:1), где его команда пропустила первой.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание выиграть матч. Если мы будем играть так и дальше, то выиграем много матчей. Играть против "Спортинга" непросто, у них быстрые и техничные игроки, а также очень хороший тренер, который прекрасно настраивает свою команду», — цитирует Спаллетти пресс-служба «старой синьоры».

После 4 матчей «Ювентус» с 3 очками идет на 23-й строчке в таблице ЛЧ. «Спортинг» занимает с 7 очками 10-ю строчку.

В пятом туре «Ювентус» сыграет с норвежским «Буде-Глимта» 25 ноября, «Спортинг» 26 ноября сразится с «Брюгге».