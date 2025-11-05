Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлением об игре нападающего команды Эрлинга Холанна.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Трудно найти игрока мирового класса, который был бы невероятно скромным и думал бы о том, что лучше для команды. Я знаю, что он хочет забивать голы, но у меня такое чувство, что он всегда хочет делать то, что лучше для команды... У него есть этот талант, эта способность, доброта...

Конечно, он должен забивать голы, это лучший способ помочь нам, это совершенно очевидно. Но он подписал контракт на 10 лет и участвует во многом», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Холанд провел 17 матчей за «горожан», забил 20 голов и отдал один ассист.