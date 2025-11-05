Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о победе своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (1:0).

Хасанби Биджиев — главный тренер «Динамо» Мх globallookpress.com

«У нас был хороший настрой на этот матч. Ребята понимали, что нас ждет сложная игра.

Футболисты "Динамо" проявили себя с лучшей стороны. Думаю, что заслуженно победили. Пока не обольщаемся», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

Ответный матч четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Динамо» Мх состоится 26-го ноября в Москве, начало встречи — в 18:00 по мск.