Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«В этом и есть горечь поражения, команда создала много подходов, были голевые моменты, но реализовали мы всего лишь один. В конце не доиграли пять минут, в которые уложились два гола в наши ворота, поэтому есть горечь. Матч удавался, но итоговый счет не тот, который бы хотелось по игре.

Пропущенные голы на последних минутах? Команде нужна была свежая кровь, но мы могли сделать только одну замену, вместо Савельева вышел Анциперов. Было бы неплохо немного освежить игру, у команды соперника вышли мастеровитые футболисты. Ну, не справились.

Подготовка ко второй игре с "Краснодаром"? Время подойдет ко второй игре, мы подумаем об этом, пока наша задача — проанализировать сегодняшнюю игру, оставить ее и готовиться к игре с "Локомотивом" в чемпионате», — приводит слова Ахметзянова «Матч ТВ».

Ответная встреча пройдет 26 ноября в Краснодаре на стадионе «Озон Арена».