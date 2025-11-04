На официальном сайте РФС объявлены судейские бригады на первые четвертьфинальные игры Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.
5 ноября (среда):
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Иван Сараев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Филипкин; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Динамо» Москва: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гвардис.
6 ноября (четверг):
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Виктор Кулагин.