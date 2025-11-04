«Лацио» одержал победу над «Кальяри» (2:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев голы записали на свой счет Густав Исаксен на 65-й минуте и Маттиа Дзакканьи на 90+1-й минуте.
Результат матча
ЛациоРим2:0КальяриКальяри
0:1 Илиман Ндиайе 15' 1:1 Гранит Джака 46'
Лацио: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Лютсхарел Гертрейда, Рейнилду Мандава, Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Бертран Траоре, Вильсон Изидор
Кальяри: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Джек Грилиш, Кирман Дьюсбери-Холл (Карлос Алькарас 83'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Тьерно Барри (Бету 57'), Илиман Ндиайе (Дуайт Макнил 62'), Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Ноа Садики 17', Норди Мукиэле 18', Трай Хам 54' — Тьерно Барри 32'
После этого матча «Лацио» занимает 8-е место в таблице Серии А с 15-ю очками в активе. «Кальяри» — на 14-й позиции (9).