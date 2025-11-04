Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о матче против «Айнтрахта» в Лиге чемпионов.

Антонио Конте globallookpress.com

«Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь.

Они хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе... Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.

Давайте не будем говорить об игроках, которых сегодня здесь нет, иначе пришлось бы упомянуть и Лукаку. Ребята играют очень хорошо и справились с ударом, вызванным отсутствием де Брюйне. У нас и так не хватало игроков полузащиты, но мы также находим решения.

Вы можете сколько угодно говорить об амбициях, но на самом деле нам нужно идти определенным путем», — цитирует Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

У обеих команд в активе теперь стало по четыре очка: «Айнтрахт» — 18-й, «Наполи» — 19-й.