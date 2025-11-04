Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о матче против «Айнтрахта» в Лиге чемпионов.
«Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь.
Они хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе... Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.
Давайте не будем говорить об игроках, которых сегодня здесь нет, иначе пришлось бы упомянуть и Лукаку. Ребята играют очень хорошо и справились с ударом, вызванным отсутствием де Брюйне. У нас и так не хватало игроков полузащиты, но мы также находим решения.
Вы можете сколько угодно говорить об амбициях, но на самом деле нам нужно идти определенным путем», — цитирует Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.
У обеих команд в активе теперь стало по четыре очка: «Айнтрахт» — 18-й, «Наполи» — 19-й.