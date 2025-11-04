Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Мы будем тренироваться завтра утром. Нет ничего необычного. Я так делал уже несколько раз, пусть и нечасто, и иногда мне это нравится. Игра с "Борнмутом" была такой напряженной, что я предпочел бы сегодня побыть дома, а завтра потренироваться.

У "Боруссии" больше отдыха? Мы к этому привыкли. Никто не собирается менять расписание. В Германии, во Франции все команды из Лиги чемпионов стараются играть в пятницу, чтобы получить больше отдыха. Мне это не нравится, но это так», — цитирует Гвардиолу BBC.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится в среду, 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.