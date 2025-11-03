К этому моменту подошли шесть матчей первого тура группового этапа на юношеском чемпионате мира по футбола до 17 лет.

Анисио Кабрал (Португалия) globallookpress.com

В группе А Южная Африка была сильнее Боливии — 3:1.

В квартете В Португалия разгромила Новую Каледонию со счетом 6:1.

Дублем отметился нападающий «Бенфики» Анисио Кабрал (22-я и 47-я), также забивали Стеван Мануэль (52-я), Матеуш Миде (59-я), Мауро Фуртадо (85-я) и Жозе Нету (90+7-я).

Ранее Япония одолела Марокко — 2:0.

Отличились Тайга Сегучи (58-я) и Дайго Хирашима (90+8-я).

В группе С Коста-Рика и ОАЭ сыграли между собой вничью со счетом 1:1.

В еще одном матч этой группы между Сенегалом и Хорватией счет так и не был открыт — 0:0.

В группе D Аргентина одержала волевую победу над Бельгией — 3:2.

В составе южноамериканцев голы на счету Рамиро Тулиана (36-я), Факундо Яйникоски (68-я) и Фелипе Эскивеля (71-я).

За бельгийцев забивали Артур де Кимпе (45+4-я) и Стен Наерт (59-я).