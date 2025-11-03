Экс-защитник московского «Локомотива»﻿ Наир Тикнизян не получит вызов в сборную Армении на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2026, сообщает телеграм-канал Armenie Football.

Наир Тикнизян globallookpress.com

Как отмечает источник, решение о невызове принял главный тренер сборной Егише Меликян, при этом будущее Тикнизяна в национальной команде остается под вопросом. В ноябре Армения сыграет дома с Венгрией (13 ноября) и на выезде с Португалией (16 ноября) в отборе на ЧМ-2026.

Тикнизян играет за «Црвену Звезду»﻿ с лета 2025 года. В составе сборной Армении он провел 26 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.