Мастантуоно доигрывал матч против «Валенсии» ﻿ (4:0) в Ла Лиге, несмотря на сильную боль. Ранее у него было диагностировано мышечное растяжение, и он проходил лечение в Мадриде. Точные сроки возвращения футболиста в строй пока не определены.

По информации журналиста The Athletic﻿ Марио Кортегана , 18-летний аргентинец испытывает дискомфорт в данной области и пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»﻿, который состоится 4 ноября.

1.93

Прогнозы•Завтра 23:00 «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставка «Реал» покажет, кто сейчас в европейском футболе хозяин

Футбол•Сегодня 08:00 Без торгов и сюрпризов: «Матч ТВ» будет показывать РПЛ до 2030 года

Футбол•Вчера 22:30 «Барселона» — «Эльче»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 01:01 «Реал» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•01/11/2025 20:20 «Атлетико» — «Севилья»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры

Главные темы сейчас

Футбол•01/11/2025 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•01/11/2025 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•01/11/2025 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/11/2025 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Футбол•31/10/2025 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Выбор читателей

Футбол•29/10/2025 14:04 Интрига — всё. Почему мы уже знаем, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ

Футбол•31/10/2025 16:42 «Зенит» убивает российских футболистов: кто стал «жертвой» петербургского клуба?

Футбол•28/10/2025 16:06 «Я ухожу из команды». Что стоит за конфликтом Винисиуса с Хаби Алонсо

Бои•30/10/2025 16:29 А разговоров-то было! Главная угроза Усику деклассирована малоизвестным британцем

Теннис•30/10/2025 16:36 WTA Finals-2025: пятая попытка Соболенко, дебют Анисимовой и возвращение Киз

Самое интересное

Футбол•16/10/2025 18:33 Тайный язык угловых: что означают поднятая рука и другие жесты футболистов

Футбол•16/10/2025 16:49 Отказники: для кого игра за сборную России не честь, а в тягость?

Футбол•16/10/2025 16:07 Аппетит без границ: Европа из-за собственной жадности превращает США в новый футбольный рынок

Футбол•16/10/2025 13:38 Машина по производству чемпионов: как Испания создала самую совершенную футбольную систему в мире