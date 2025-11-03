Вингер «Реала»﻿ Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

По информации журналиста The Athletic﻿ Марио Кортегана, 18-летний аргентинец испытывает дискомфорт в данной области и пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»﻿, который состоится 4 ноября.

Мастантуоно доигрывал матч против «Валенсии»﻿ (4:0) в Ла Лиге, несмотря на сильную боль.  Ранее у него было диагностировано мышечное растяжение, и он проходил лечение в Мадриде.  Точные сроки возвращения футболиста в строй пока не определены.