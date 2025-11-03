Защитник ПСЖ Ашраф Хакими поделился мнением о перспективах своей команды в борьбе за трофей Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Ашраф Хакими — защитник ПСЖ globallookpress.com

Напомним, что в финале турнира 2025-го года парижане обыграли «Интер» со счетом 5:0.

«Ответственность и осознание того, что мы чемпионы, дают нам силы защищать титул. Это также вызов, нужно постоянно доказывать, ведь мало кому удавалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Это мотивирует нас и придаёт сил, особенно если вспомнить прошлогоднюю кампанию, которая была непростой.

Если мы сохраним единство и будем работать вместе, сможем добиться этого снова. Продолжаем творить историю. Выиграть трофей в прошлом сезоне — это великолепное чувство. Мы освободились от груза ответственности, ведь клуб никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Быть первым, кто это сделал, невероятно приятно», — приводит слова Хакими официальный сайт клуба.

В следующем матче Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Баварии» завтра, 4-го ноября в 23:00 по мск.