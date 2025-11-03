Английский специалист Стивен Джеррард вновь отказался обсуждать возможность стать главным тренером «Спартака»﻿, сообщает «СЭ»﻿.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Московский клуб вновь обратился к кандидатуре бывшего капитана «Ливерпуля»﻿, с посредниками которого уже велись переговоры в августе. Тем не менее позиция Джеррарда осталась неизменной: 45-летний англичанин продолжает не рассматривать предложения по работе в России из-за сложной международной ситуации.

Последним клубом в карьере Джеррарда был саудовский «Аль-Иттифак»﻿, который он покинул в январе 2025 года. Ранее он также возглавлял «Астон Виллу»﻿, «Рейнджерс»﻿ и молодежную команду «Ливерпуля»﻿.