«Брест» сыграл вничью с «Лионом» (0:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

Корентин Толиссо — игрок «Лиона» globallookpress.com

На 7-й минуте встречи игрок гостей Ханс Хатебур получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

За весь матч хозяева трижды ударила в створ ворот и подала 12 угловых. «Лион» 6 раз сфолил и дважды подал угловой.

Результат матча Брест Франция. Лига 1 0:0 Лион Лион Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Сумола Кулибали, Брэдли Локо, Жорис Шотар, Лука Тусар ( Уго Маньетти 72' ), Мама Бальде ( Реми Лабо Ласкари 72' ), Ромен дель Кастильо, Пате Мбуп ( Эрик Эбимбе 81' ), Людовик Ажорк Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Ханс Хатебур, Корентин Толиссо ( Матис Де Карвалью 84' ), Павел Шульц, Таннер Тессманн ( Эйнсли Мэйтленд-Найлс 15' ), Тайлер Мортон, Мартин Сатриано ( Рашид Геззаль 76' ), Афонсу Морейра Жёлтая карточка: Пате Мбуп 63' (Брест) Красная карточка: Ханс Хатебур 7' (Лион)

Статистика матча 3 Удары в створ 2 6 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 11 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 19 Фолы 6

После этого матча «Брест» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 10-ю очками в активе. «Лион» — на 6-й строчке с 20-ю баллами.