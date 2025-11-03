«Брест» сыграл вничью с «Лионом» (0:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.
На 7-й минуте встречи игрок гостей Ханс Хатебур получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
За весь матч хозяева трижды ударила в створ ворот и подала 12 угловых. «Лион» 6 раз сфолил и дважды подал угловой.
Результат матча
БрестФранция. Лига 10:0ЛионЛион
Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Сумола Кулибали, Брэдли Локо, Жорис Шотар, Лука Тусар (Уго Маньетти 72'), Мама Бальде (Реми Лабо Ласкари 72'), Ромен дель Кастильо, Пате Мбуп (Эрик Эбимбе 81'), Людовик Ажорк
Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Ханс Хатебур, Корентин Толиссо (Матис Де Карвалью 84'), Павел Шульц, Таннер Тессманн (Эйнсли Мэйтленд-Найлс 15'), Тайлер Мортон, Мартин Сатриано (Рашид Геззаль 76'), Афонсу Морейра
Жёлтая карточка: Пате Мбуп 63' (Брест)
Красная карточка: Ханс Хатебур 7' (Лион)
После этого матча «Брест» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 10-ю очками в активе. «Лион» — на 6-й строчке с 20-ю баллами.