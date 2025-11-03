Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».  Питерский клуб победил дома со счетом 2:0.  Встреча прошла 1 ноября.

Вильмар Барриос
Вильмар Барриос globallookpress.com

«Это очень важная победа и, конечно, я очень рад, что команда смогла выиграть у такого соперника дома.  Мы знали, насколько силён "Локомотив".  Но, думаю, у противника было мало шансов по ходу игры.  Да, она была напряженной, особенно в первом тайме.  Но нам удавалось сохранить лидерство по счету.  И очень хорошо, что в конце концов забили второй гол, завершивший игру.

Мы понимали, что это будет сложный матч, в котором нужно выкладываться все 90 минут.  Большинство атак "Локомотива" не приводило к опасности, на мой взгляд.  Так что в целом провели отличный матч.  Все ребята знали и понимали важность этой встречи, которую нам нужно было выиграть на домашнем стадионе.  Очень рад старанию всех ребят», — сказал Барриос «Матч ТВ».