Завершились два матча 11-го тура французской Лиги 1.

Весли Саид globallookpress.com

«Ланс» на своем поле не имел проблем с «Лорьяном» — 3:0.

Голы в этом матче забивали Одсон Эдуар (6-я), Весли Саид (77-я) и Самсон Байду (89-я).

Также отметим, что при 0:1 «Лорьян» на 64-й минуте не забил пенальти.

Результат матча Нант Франция. Лига 1 0:2 Метц Франция. Лига 1 Нант: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Марк Касадо, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Маркус Рашфорд Метц: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес, Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Адрия Педроса, Алейкс Фебас, Мартим Нету, Марк Агуадо, Андре Силва, Рафаэль Мир Висенте, Херман Валера

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 3 Фолы 7

В параллельной игре «Нант» дома уступил «Мецу»- 0:2.

Оба мяча были забиты на исходе встреч. Сначала на 82-й минуте отличился Гиорги Абуашивили, а через 7 минут Хабиб Диалло.

Результат матча Нант Франция. Лига 1 0:2 Метц Франция. Лига 1 Нант: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Марк Касадо, Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Маркус Рашфорд Метц: Игнасио Пенья, Альваро Нуньес, Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Адрия Педроса, Алейкс Фебас, Мартим Нету, Марк Агуадо, Андре Силва, Рафаэль Мир Висенте, Херман Валера

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 3 Фолы 7

«Ланс» с 22 очками теперь третий в таблице Лиги 1, «Нант» (9) — 15-й, «Лорьян» (9) — 16-й, «Мец» (8) — 17-й.