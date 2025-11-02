Завершились два матча 11-го тура французской Лиги 1.

Весли Саид
Весли Саид globallookpress.com

«Ланс» на своем поле не имел проблем с «Лорьяном» — 3:0.

Голы в этом матче забивали Одсон Эдуар (6-я), Весли Саид (77-я) и Самсон Байду (89-я).

Также отметим, что при 0:1 «Лорьян» на 64-й минуте не забил пенальти.

Результат матча

НантФранция. Лига 1Нант0:2МетцМетцФранция. Лига 1
Нант:  Войцех Щенсны,  Жюль Кунде,  Рональд Араухо,  Эрик Гарсия,  Алекс Бальде,  Френки де Йонг,  Марк Касадо,  Фермин Лопес,  Ламин Ямаль,  Ферран Торрес,  Маркус Рашфорд
Метц:  Игнасио Пенья,  Альваро Нуньес,  Педро Бигас,  Давид Аффенгрубер,  Адрия Педроса,  Алейкс Фебас,  Мартим Нету,  Марк Агуадо,  Андре Силва,  Рафаэль Мир Висенте,  Херман Валера

В параллельной игре «Нант» дома уступил «Мецу»- 0:2.

Оба мяча были забиты на исходе встреч.  Сначала на 82-й минуте отличился Гиорги Абуашивили, а через 7 минут Хабиб Диалло.

Результат матча

НантФранция. Лига 1Нант0:2МетцМетцФранция. Лига 1
Нант:  Войцех Щенсны,  Жюль Кунде,  Рональд Араухо,  Эрик Гарсия,  Алекс Бальде,  Френки де Йонг,  Марк Касадо,  Фермин Лопес,  Ламин Ямаль,  Ферран Торрес,  Маркус Рашфорд
Метц:  Игнасио Пенья,  Альваро Нуньес,  Педро Бигас,  Давид Аффенгрубер,  Адрия Педроса,  Алейкс Фебас,  Мартим Нету,  Марк Агуадо,  Андре Силва,  Рафаэль Мир Висенте,  Херман Валера

«Ланс» с 22 очками теперь третий в таблице Лиги 1, «Нант» (9) — 15-й, «Лорьян» (9) — 16-й, «Мец» (8) — 17-й.