«Барселона» собирает информацию о возможном трансфере нападающего «Баварии»﻿ Гарри Кейна. По данным Sport.es, 32-летний футболист с оптимизмом смотрит на переезд в Испанию.

Гарри Кейн globallookpress.com

Летом 2026 года в контракте Кейна активируется пункт об отступных в размере 65 миллионов евро. Сине-гранатовые рассматривают Кейна как замену 37-летнему Роберту Левандовскому. Однако переход будет зависеть от финансового состояния клуба.

В текущем сезоне Кейн сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2027 года,