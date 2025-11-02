В матче 10-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде вырвал победу у «Вероны» со счетом 2:1.
Открыли счет миланцы благодаря голу Петра Зелиньски. Хозяева восстановили статус-кво после точного удара Жиоване. Вырвать победу гостям удалось на 94-й минуте, когда автогол себе в пассив записал Мартин Фресе.
Результат матча
ВеронаВерона1:2ИнтерМилан
0:1 Пётр Зелиньски 16'
Верона: Лоренцо Монтипо, Армель Белла-Котчап, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич, Жан-Даниэль Акпа (Абдау Харрауи 88'), Роберто Гальярдини, Антуан Бернед (Шейх Няьссе 73'), Гифт Орбан (Даниэль Москера 73'), Rafik Belghali, Giovane Santana do Nascimento
Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Федерико Димарко 65'), Алессандро Бастони, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Пётр Зелиньски (Николо Барелла 55'), Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Анж-Йоан Бонни (Дензел Дюмфрис 55'), Луис Энрике (Франческо Пио Эспозито 55'), Petar Sucic (Давиде Фраттези 88')
Жёлтые карточки: Гифт Орбан 41', Армель Белла-Котчап 90+6' — Янн Биссекк 66'
У «Интера» теперь 21 очко и третье место, «Верона» (5) — 18-я.