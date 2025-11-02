В матче 10-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде вырвал победу у «Вероны» со счетом 2:1.

«Интер»
«Интер» globallookpress.com

Открыли счет миланцы благодаря голу Петра Зелиньски.  Хозяева восстановили статус-кво после точного удара Жиоване.  Вырвать победу гостям удалось на 94-й минуте, когда автогол себе в пассив записал Мартин Фресе.

Результат матча

ВеронаВеронаВерона1:2ИнтерИнтерМилан
0:1 Пётр Зелиньски 16'
Верона:  Лоренцо Монтипо,  Армель Белла-Котчап,  Виктор Нельссон,  Мартин Фресе,  Домагой Брадарич,  Жан-Даниэль Акпа (Абдау Харрауи 88'),  Роберто Гальярдини,  Антуан Бернед (Шейх Няьссе 73'),  Гифт Орбан (Даниэль Москера 73'),  Rafik Belghali,  Giovane Santana do Nascimento
Интер:  Ян Зоммер,  Карлос Аугусто (Федерико Димарко 65'),  Алессандро Бастони,  Янн Биссекк,  Мануэль Аканджи,  Пётр Зелиньски (Николо Барелла 55'),  Хакан Чалханоглу,  Лаутаро Мартинес,  Анж-Йоан Бонни (Дензел Дюмфрис 55'),  Луис Энрике (Франческо Пио Эспозито 55'),  Petar Sucic (Давиде Фраттези 88')
Жёлтые карточки:  Гифт Орбан 41',  Армель Белла-Котчап 90+6'  —  Янн Биссекк 66'

У «Интера» теперь 21 очко и третье место, «Верона» (5) — 18-я.