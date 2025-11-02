У «Интера» теперь 21 очко и третье место, «Верона» (5) — 18-я.

Открыли счет миланцы благодаря голу Петра Зелиньски . Хозяева восстановили статус-кво после точного удара Жиоване . Вырвать победу гостям удалось на 94-й минуте, когда автогол себе в пассив записал Мартин Фресе .

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Интер» на выезде вырвал победу у «Вероны» со счетом 2:1.

