Великий английский футболист, а ныне тренер Стивен Джеррард объяснил, почему отказался от предложения снова возглавить шотландский «Глазго Рейнджерс».

Стивен Джеррард globallookpress.com

«Мне показалось, что всё происходило немного поспешно, поскольку в то время моя семья находилась в Бахрейне, мне нужно было многое обдумать за короткий промежуток времени, чтобы принять решение. Было несколько вещей, в которых не был уверен. Если собирался принять такой большой и важный вызов, он должен был быть идеальным, а я должен был быть готов на 100%», — цитирует Джеррарда The Sun.

45-летний Джеррард возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год и выиграл с ним чемпионат Шотландии (2021). Также он тренировал «Астон Виллу» и «Аль-Иттифак». Как игрок он всю карьеру провел в «Ливерпуле».