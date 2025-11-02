В матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» примет «Сочи». Игра состоится 2 ноября в 12:00 мск.

«Оренбург» не хочет опускаться в зону вылета, а «Сочи» намерен оттуда выбраться. Обе команды имеют по 8 очков и победитель сегодняшней встречи сможет выполнить свою задачу на игру.

«Сочи» немного увереннее перед поединком, так как в прошлом туре команда обыграла на выезде «Ахмат» 4:2, что и позволило приблизиться к зоне стыков. «Оренбург» не знает побед уже давно и дома в нынешнем сезоне он еще не побеждал.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Букмекеры дают 2.11 на победу «Оренбурга» и 3.55 на победу «Сочи».

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Оренбурга» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

