В матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» примет «Сочи». Игра состоится 2 ноября в 12:00 мск.
«Оренбург» не хочет опускаться в зону вылета, а «Сочи» намерен оттуда выбраться. Обе команды имеют по 8 очков и победитель сегодняшней встречи сможет выполнить свою задачу на игру.
«Сочи» немного увереннее перед поединком, так как в прошлом туре команда обыграла на выезде «Ахмат» 4:2, что и позволило приблизиться к зоне стыков. «Оренбург» не знает побед уже давно и дома в нынешнем сезоне он еще не побеждал.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры дают 2.11 на победу «Оренбурга» и 3.55 на победу «Сочи».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Оренбурга» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.