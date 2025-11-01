«Унион» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фрайбург» (10) — 11-й.

В параллельной игре «Унион» и «Фрайбург» сыграли вничью 0:0.

У «Айнтрахта» стало 14 очков и шестое место. В активе «Хайденхайма» 5 баллов и 18-я строчка.

На гол Буду Зивзивадзе гости ответили точным ударом Расмуса Кристенсена .

В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» и «Айнтрахт» сыграли вничью 1:1.

