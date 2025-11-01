В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» и «Айнтрахт» сыграли вничью 1:1.
На гол Буду Зивзивадзе гости ответили точным ударом Расмуса Кристенсена.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце1:1Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Буду Зивзивадзе 32' 1:1 Расмус Кристенсен 55'
Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш (Адам Келле 90'), Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Йонас Фёренбах, Ян Шёппнер, Юлиан Нийус (Адриан Бек 70'), Арийон Ибрахимович, Матиас Хонсак (Омар Траоре 63'), Штефан Шиммер (Никлас Дорш 70'), Буду Зивзивадзе (Марвин Пирингер 70')
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун (Ннамди Коллинз 63'), Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Михаэль Цеттерер, Джан Узун (Марио Гётце 26'), Ансгар Кнауфф (Миши Батшуайи 76'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Рицу Доан (Жонатан Буркардт 63'), Элье Ваи (Жан-Маттео Баойя 76')
Жёлтые карточки: Артур Теате 29' (Айнтрахт Ф), Ансгар Кнауфф 70' (Айнтрахт Ф)
У «Айнтрахта» стало 14 очков и шестое место. В активе «Хайденхайма» 5 баллов и 18-я строчка.
В параллельной игре «Унион» и «Фрайбург» сыграли вничью 0:0.
«Унион» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фрайбург» (10) — 11-й.