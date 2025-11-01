Бывший полузащитник «Реала» Денис Черышев высказался о своем дальнейшем профессиональном будущем.

Денис Черышев globallookpress.com

«Сейчас я дома в Мадриде и нахожусь в ожидании. Слежу за тем, какие варианты могут появиться, потому что хочу продолжать играть. Интерес и желание к футболу у меня никуда не исчезли, поэтому нужно двигаться дальше.

Я выступал в разных странах, и это помогает расти как игроку и человеку. Испания — лучшее место для меня, но я открыт для любых предложений», — цитирует Черышева Marca.

После ухода из «Паниониоса» летом 2025 года россиянин находится в статусе свободного агента. За греческий клуб он провёл 24 матча, забив 5 голов и сделав 5 голевых передач.

Ранее Черышев также выступал за «Венецию», «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и «Севилью».