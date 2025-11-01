У «Брайтона» теперь 15 очков и восьмое место, «Лидс» с 11 баллами — 16-й.

В параллельной игре «Брайтон» разгромил «Лидс» со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились Данни Уэлбек и Диего Гомес , который сделал дубль.

В активе «Арсенала» теперь 25 очков и первое место в турнирной таблице, «Бернли» (10) — 17-й.

Виктор Дьекереш и Деклан Райс смогли забить еще в первом тайме и принесли победу лондонской команде.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде переиграл «Бернли» со счетом 2:0.

