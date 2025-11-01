В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде переиграл «Бернли» со счетом 2:0.
Виктор Дьекереш и Деклан Райс смогли забить еще в первом тайме и принесли победу лондонской команде.
Результат матча
БёрнлиБёрнли0:2Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Виктор Дьёкереш 14' 0:2 Деклан Райс 35'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Аксель Туанзебе, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман, Джош Лорент (Ханнибал Межбри 76'), Джош Каллен (Маркус Эдвардс 83'), Флорентину Луиш, Лесли Угочукву (Якоб Бруун Ларсен 62'), Зиан Флемминг (Армандо Броя 76'), Джейдон Энтони (Лум Чауна 62')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Итан Нванери 72'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди (Кристиан Нергор 77'), Эберечи Эзе (Пьеро Инкапье 72'), Леандро Троссард (Майлс Льюис-Скелли 90'), Виктор Дьёкереш (Микель Мерино 46')
Жёлтые карточки: Джош Каллен 27', Зиан Флемминг 55' — Габриэль Магальяйнс 90+5'
В активе «Арсенала» теперь 25 очков и первое место в турнирной таблице, «Бернли» (10) — 17-й.
В параллельной игре «Брайтон» разгромил «Лидс» со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились Данни Уэлбек и Диего Гомес, который сделал дубль.
У «Брайтона» теперь 15 очков и восьмое место, «Лидс» с 11 баллами — 16-й.