После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе. «Байер» располагается на 5-й позиции (17 баллов).

Бавария: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Ким Мин Джэ, Рафаэл Геррейру ( Александар Павлович 79' ), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер ( Саша Боэ 75' ), Леон Горецка, Леннарт Карл ( Майкл Олисе 59' ), Том Бишоф, Серж Гнабри ( Гарри Кейн 59' ), Николас Джексон ( Луис Диас 59' )

На 44-й минуте игрок «Байера» Луак Баде оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Все голы мюнхенцы забили в 1-м тайме. На 25-й минуте Серж Гнабри точным ударом открыл счет. Спустя 6 минут нападающий Николас Джексон удвоил преимущество «Баварии».

«Бавария» одержала уверенную победу над «Байером» (3:0) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

2.34

Прогнозы•Завтра 19:30 «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставка «Хоффенхайм» наконец-то загонит «волков»!

Футбол•Сегодня 22:23 «Бавария» — «Байер»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Сегодня 19:29 «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Сегодня 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•Сегодня 00:30 «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•Сегодня 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•Сегодня 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Футбол•Вчера 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Футбол•Вчера 16:42 «Зенит» убивает российских футболистов: кто стал «жертвой» петербургского клуба?

Выбор читателей

Футбол•26/10/2025 21:44 Огненное «Класико» в Мадриде: Мбаппе и Беллингем прибили «Барселону»

Футбол•28/10/2025 07:17 Тимур Журавель: Очередной раз Станкович не знает, с каким планом «Спартак» выходит на матч

Футбол•27/10/2025 19:17 Трансферный дайджест. 21 — 27 октября

Теннис•30/10/2025 16:36 WTA Finals-2025: пятая попытка Соболенко, дебют Анисимовой и возвращение Киз

Футбол•27/10/2025 16:10 Фиаско Юрана в Турции: 11 матчей — и отставка от Садыгова?

Самое интересное

Футбол•07/08/2025 15:26 Энтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит

Футбол•07/08/2025 13:00 Парадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса

Футбол•07/08/2025 10:38 Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка

Футбол•07/08/2025 10:37 Забытый вундеркинд: почему Рейниер растворился в системе «Реала»