«Бавария» одержала уверенную победу над «Байером» (3:0) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Все голы мюнхенцы забили в 1-м тайме. На 25-й минуте Серж Гнабри точным ударом открыл счет. Спустя 6 минут нападающий Николас Джексон удвоил преимущество «Баварии».
На 44-й минуте игрок «Байера» Луак Баде оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
БаварияМюнхен3:0БайерЛеверкузен
1:0 Серж Гнабри 25' 2:0 Николас Джексон 31'
Бавария: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Ким Мин Джэ, Рафаэл Геррейру (Александар Павлович 79'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Саша Боэ 75'), Леон Горецка, Леннарт Карл (Майкл Олисе 59'), Том Бишоф, Серж Гнабри (Гарри Кейн 59'), Николас Джексон (Луис Диас 59')
Байер: Марк Флеккен, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Луак Баде, Клаудио Эчеверри (Кристиан Мишель Кофане 56'), Жануэль Белосьян (Элисс Бен-Сегир 85'), Алейш Гарсия (Ибрахим Маца 46'), Роберт Андрих, Артур, Патрик Шик (Йонас Хофман 56'), Эрнест Поку (Мартен Терье 56')
Жёлтые карточки: Леон Горецка 90+1' — Ибрахим Маца 65'
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе. «Байер» располагается на 5-й позиции (17 баллов).