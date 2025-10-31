«Пиза» на своем поле сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч хозяева 10 раз ударили по воротам соперника и 3 раза подали угловые. «Лацио» 11 раз угрожали воротам соперника и совершил 12 фолов.

Результат матча Пиза Пиза 0:0 Лацио Рим Пиза: Адриан Шемпер, Даниэль Денун ( Артуро Калабрези 46' ), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Идрисса Туре, Михел Эбишер, Мариус Марин ( Мехди Лери 66' ), Маттео Трамони ( Эбенезер Акинсанмиро 66' ), Хуан Куадрадо ( Стефано Морео 66' ), M'Bala Nzola Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини ( Мануэль Лаццари 59' ), Алессио Романьоли, Марио Хила ( Оливер Провстгор 61' ), Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен ( Тейянни Нослин 81' ), Тома Башич ( Матиас Весино 59' ), Данило Катальди, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа Жёлтые карточки: Даниэль Денун 41', Хуан Куадрадо 62' — Маттео Гюэндузи 75'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 5 Удары мимо 5 40 Владение мячом 61 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 16 Фолы 12

После этого матча «Пиза» занимает 17-е место в таблице Серии А с 5-ю очками в активе. «Лацио» — на 11-й позиции (12).