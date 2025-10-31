«Пиза» на своем поле сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в матче 9-го тура итальянской Серии А.
За весь матч хозяева 10 раз ударили по воротам соперника и 3 раза подали угловые. «Лацио» 11 раз угрожали воротам соперника и совершил 12 фолов.
Результат матча
ПизаПиза0:0ЛациоРим
Пиза: Адриан Шемпер, Даниэль Денун (Артуро Калабрези 46'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Идрисса Туре, Михел Эбишер, Мариус Марин (Мехди Лери 66'), Маттео Трамони (Эбенезер Акинсанмиро 66'), Хуан Куадрадо (Стефано Морео 66'), M'Bala Nzola
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари 59'), Алессио Романьоли, Марио Хила (Оливер Провстгор 61'), Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен (Тейянни Нослин 81'), Тома Башич (Матиас Весино 59'), Данило Катальди, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа
Жёлтые карточки: Даниэль Денун 41', Хуан Куадрадо 62' — Маттео Гюэндузи 75'
После этого матча «Пиза» занимает 17-е место в таблице Серии А с 5-ю очками в активе. «Лацио» — на 11-й позиции (12).