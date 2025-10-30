прогноз на матч Серии А и ставка за 1.86

30 октября в девятом туре Серии А сыграют «Пиза» и «Лацио». Начало встречи — в 21:45 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» в таблице Серии А занимает предпоследнее, 19-е место. У команды 4 набранных очка.

В чемпионате Италии-2025/26 «Пиза» еще ни разу не выиграла. Клуб 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Последние матчи: В трех октябрьских матчах «Пиза» дважды сыграла вничью и один раз уступила.

5 октября «Пиза» проиграла «Болонье» со счетом 0:4. Затем команда поделила очки с «Вероной» (0:0) и «Миланом» (2:2).

Состояние команды: После возвращения в элиту от «Пизы» не ждали чудес — дебютантов редко отличает стабильность. Тем не менее черно-синие время от времени способны удивить. За восемь туров Серии А у них нет ни одной победы, однако подопечные сумели забрать очки у «Аталанты» (1:1), нестабильной «Фиорентины» (0:0) и даже у «Милана» (2:2).

Перед встречей с «Лацио» хозяева не могут рассчитывать на троих футболистов. Вне заявки остаются защитник Матеус Лусуарди, пока не освоившийся в новой команде, и Томаш Эстевеш, хорошо проявивший себя в прошлом сезоне. Кроме того, под вопросом участие Калвина Стенгса — он восстанавливается после мышечной травмы.

«Лацио»

Турнирное положение: В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» находится на 10-й строчке. Команда набрала 11 очков.

В 8 встречах «Лацио» одержал три победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил. Разница мячей составляет 11-7.

Последние матчи: В текущем месяце «Лацио» в трех матчах Серии А набрал 5 очков. Римляне один раз победили и дважды сыграли вничью.

В октябре «Лацио» удалось победить «Ювентус» со счетом 1:0. Также столичный клуб разошелся миром с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0).

Состояние команды: Возвращение Маурицио Сарри в «Лацио» оказалось не столь уверенным, как ожидалось. После восьми туров команда занимает десятую позицию, однако плотность в таблице такова, что победа способна поднять «бьянкочелести» на пять мест вверх. К римлянам есть вопросы после поражений от «Сассуоло» (0:1) и «Комо» (0:2). Зато отмечаются достойные матчи — ничья с «Аталантой» (0:0), минимальное поражение в дерби с «Ромой» (0:1) и свежая победа над «Ювентусом» (1:0).

У римлян серьёзные проблемы с травмами. Почти наверняка вне заявки останутся Самуэль Жиго, Нуну Тавареш, Николо Ровелла, Фисайо Деле-Баширу, Маттео Канчельерри и Валентин Кастельянос.

«Лацио» традиционно надёжен в матчах против слабых соперников. В семи последних встречах с командами из зоны вылета римляне шесть раз побеждали и лишь раз поделили очки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают гостей фаворитами. Победа «Лацио» оценивается в 2.20. Ничья — в 3.36, выигрыш «Пизы» — в 3.81.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.33 и 1.71.

Прогноз: «Пиза», вернувшись в элиту итальянского футбола, демонстрирует нестабильную и временами противоречивую игру. После восьми туров в активе команды всего четыре очка и предпоследняя позиция в таблице. Скорее всего, в предстоящем матче клубы не обменяются голами.

Ставка: обе не забьют за 1.86.

Прогноз: В четырёх из пяти предыдущих очных матчей соперников команды забивали не более двух мячей. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

