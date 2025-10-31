В Сан-Паулу прошел ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес, где «Палмейрас» разгромил эквадорский «ЛДУ Кито» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира.

Дублем в составе хозяев отметился Рафаэль Вейга, также забили Рамон Соса и экс-защитник московского ЦСКА Бруно Фукс.

Результат матча

Палмейрас Кубок Либертадорес. Плей-офф 4:0 LDU de Quito Кубок Либертадорес. Плей-офф

1:0 Рамон Соса 20' 2:0 Бруно Фукс 45+5' 3:0 Рафаэл Вейга 68' 4:0 Рафаэл Вейга 82' пен.

Палмейрас: Карлос Мигел, Густаво Гомес, Бруно Фукс ( Хелвен 75' ), Мурило Серкейра, Аллан ( Агустин Джай 87' ), Маурисио ( Фелипе Андерсон 64' ), Андреас Перейра, Рамон Соса ( Рафаэл Вейга 64' ), Хоакин Пикерес, Витор Уго Роке Феррейра ( Анибаль Морено 87' ), Хосе Мануэль Лопес

LDU de Quito: Алешандер Домингес, Леонель Киньонес, Рикардо Ад, Ричард Мина ( Freddy Mina 85' ), Габриэль Вильямиль, Карлос Груэсо, Фернандо Корнехо ( Даниэль де ла Крус 75' ), Джейсон Медина ( Майкл Эстрада 67' ), Лисандро Альсугарай ( Лаутаро Пастран 46' ), Josue Cuero ( Александер Альварадо 75' ), Jose Quintero

Жёлтые карточки: Густаво Гомес 25', Витор Уго Роке Феррейра 51', Рафаэл Вейга 83' — Jose Quintero 27', Ричард Мина 45+4', Габриэль Вильямиль 59', Карлос Груэсо 79'