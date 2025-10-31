В Сан-Паулу прошел ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес, где «Палмейрас» разгромил эквадорский «ЛДУ Кито» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира.
Дублем в составе хозяев отметился Рафаэль Вейга, также забили Рамон Соса и экс-защитник московского ЦСКА Бруно Фукс.
Результат матча
ПалмейрасКубок Либертадорес. Плей-офф4:0LDU de QuitoКубок Либертадорес. Плей-офф
1:0 Рамон Соса 20' 2:0 Бруно Фукс 45+5' 3:0 Рафаэл Вейга 68' 4:0 Рафаэл Вейга 82' пен.
Палмейрас: Карлос Мигел, Густаво Гомес, Бруно Фукс (Хелвен 75'), Мурило Серкейра, Аллан (Агустин Джай 87'), Маурисио (Фелипе Андерсон 64'), Андреас Перейра, Рамон Соса (Рафаэл Вейга 64'), Хоакин Пикерес, Витор Уго Роке Феррейра (Анибаль Морено 87'), Хосе Мануэль Лопес
LDU de Quito: Алешандер Домингес, Леонель Киньонес, Рикардо Ад, Ричард Мина (Freddy Mina 85'), Габриэль Вильямиль, Карлос Груэсо, Фернандо Корнехо (Даниэль де ла Крус 75'), Джейсон Медина (Майкл Эстрада 67'), Лисандро Альсугарай (Лаутаро Пастран 46'), Josue Cuero (Александер Альварадо 75'), Jose Quintero
Жёлтые карточки: Густаво Гомес 25', Витор Уго Роке Феррейра 51', Рафаэл Вейга 83' — Jose Quintero 27', Ричард Мина 45+4', Габриэль Вильямиль 59', Карлос Груэсо 79'
Эта победа позволила «Палмейрасу» по сумме двух матчей пройти дальше, несмотря на поражение 0:3 в первом поединке.
В финале «Палмейрас» встретится с другим бразильским клубом — «Фламенго». Игра назначена на 30 ноября и пройдёт на стадионе «Монументаль» в Лиме (Перу).