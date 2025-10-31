31 октября в 1/2 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Палмейрас» и ЛДУ Кито. Начало игры — в 03:30 мск.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» в своем чемпионате преуспевают.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Палмейрас» всего на один пункт опережает ближайшего преследователя.  Да и отличилась команда 53 результативными выстрелами в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Поросята» не смогли одолеть «Крузейро» (0:0).

До того команда была разбита ЛДУ Кито (0:3).  Да и поединок с «Фламенго» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Палмейрас» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Поросята» нынче выглядят бледновато.  Команда не побеждает уже 3 матча кряду, а в двух последних — даже не забивала.

Причем «Палмейрас» традиционно неудачно противостоит ЛДУ Кито.  В трёх очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда твёрдо намерена пробиться в финал турнира.

ЛДУ Кито

Турнирное положение: «Белые» в чемпионате Эквадора не преуспевают.  Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем ЛДУ Кито всего на 2 пункта отстает от второй позиции.  Команда в 32 поединках отличилась 53 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще.  «Белые» переиграли «Палмейрас» (3:0).

До того команда легко расправилась с «Барселоной Гуаякиль» (3:0).  А вот чуть ранее она сумела одолеть «Сан-Антонио» (4:0).

При этом ЛДУ Кито в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории.  Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Белые» твёрдо намерены выйти в финал Кубка Либертадорес.  Да и победила команда в трех своих последних поединках.

При этом ЛДУ Кито весьма преуспевает в плане надежности своих тылов.  В трех своих последних матчах команда оставляла свои владения сухими.

Команда вполне прилично выглядит в плане реализации.  Да и победа в первой встрече с «поросятами» получилась уверенной.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  «Белые» явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • ЛДУ Кито не пропускает 3 матча кряду
  • «Палмейрас» не побеждает 3 матча подряд
  • «Поросята» не забивали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20.  Ничья оценена в 6.90, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Палмейрас» постарается отыграть гандикап в три мяча, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены прервать свой неудачный сериал.

Ставка: Фора «Палмейраса» -2.5 за 2.58.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59