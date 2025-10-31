31 октября в 1/2 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Палмейрас» и ЛДУ Кито. Начало игры — в 03:30 мск.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» в своем чемпионате преуспевают. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Палмейрас» всего на один пункт опережает ближайшего преследователя. Да и отличилась команда 53 результативными выстрелами в 29 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Поросята» не смогли одолеть «Крузейро» (0:0).
До того команда была разбита ЛДУ Кито (0:3). Да и поединок с «Фламенго» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Поросята» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду, а в двух последних — даже не забивала.
Причем «Палмейрас» традиционно неудачно противостоит ЛДУ Кито. В трёх очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда твёрдо намерена пробиться в финал турнира.
ЛДУ Кито
Турнирное положение: «Белые» в чемпионате Эквадора не преуспевают. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем ЛДУ Кито всего на 2 пункта отстает от второй позиции. Команда в 32 поединках отличилась 53 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Белые» переиграли «Палмейрас» (3:0).
До того команда легко расправилась с «Барселоной Гуаякиль» (3:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Сан-Антонио» (4:0).
При этом ЛДУ Кито в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Белые» твёрдо намерены выйти в финал Кубка Либертадорес. Да и победила команда в трех своих последних поединках.
При этом ЛДУ Кито весьма преуспевает в плане надежности своих тылов. В трех своих последних матчах команда оставляла свои владения сухими.
Команда вполне прилично выглядит в плане реализации. Да и победа в первой встрече с «поросятами» получилась уверенной.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Белые» явно постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- ЛДУ Кито не пропускает 3 матча кряду
- «Палмейрас» не побеждает 3 матча подряд
- «Поросята» не забивали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.90, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.
Прогноз: «Палмейрас» постарается отыграть гандикап в три мяча, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Фора «Палмейраса» -2.5 за 2.58.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.59