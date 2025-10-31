Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

Константин Генич globallookpress.com

«Я думаю, что будет такой закрытый матч. Вот действительно, наверное, Станкович, понимая всю ситуацию, что проигрывать ни в коем случае нельзя, сыграет строго от обороны. Ну, а впереди как-нибудь, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих игроков», — заявил Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.