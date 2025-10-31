Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

Константин Генич
Константин Генич globallookpress.com

«Я думаю, что будет такой закрытый матч.  Вот действительно, наверное, Станкович, понимая всю ситуацию, что проигрывать ни в коем случае нельзя, сыграет строго от обороны.  Ну, а впереди как-нибудь, рассчитывая на индивидуальное мастерство своих игроков», — заявил Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.  Начало — в 19:30 мск.