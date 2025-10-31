Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признался, что хочет обыграть дома «Ниццу» в предстоящем матче 11-го тура Лиги 1.

Луис Энрике globallookpress.com

«Является ли мотивацией поражения от "Ниццы" в двух последних домашних играх? Конечно, это мотивация. Для нас это ненормально. Мы не привыкли к такому результату дома, и это, безусловно, будет нас подстёгивать завтра. Но будет очень сложно. "Ницца" сейчас на позитивной волне, изменили свою динамику. Ни у одной команды нет такой статистики», — цитирует слова Энрике пресс-служба клуба.

После 10-ти туров «ПСЖ» набрал 21 балл и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» занимает восьмое место в Лиге 1с 17 очками в активе.