Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв оценил вероятность трансфера футболиста уже зимой.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Зимой это будет реально в том случае, если предложение заинтересует футбольный клуб "Локомотив". Отступные есть, но они будут вступать в действие со следующего сезона, то есть в летнее трансферное окно. Все остальное — это вопрос договоренностей», — цитирует Кузьмичева «Спорт день за днём».

В текущем сезоне 20-летний Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.