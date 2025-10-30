Сборная Сербии официально назначила Велько Пауновича новым главным тренером национальной команды. 48-летнему специалисту поручено вывести сборную на чемпионат мира 2026 года.

Велько Паунович globallookpress.com

В ноябре сербы проведут два решающих матча отборочного турнира ЧМ-2026:13 ноября сыграют против Англии на выезде, а 16 ноября — дома с Латвией.

До этого Велько Паунович возглавлял молодёжную сборную Сербии, а в клубной тренерской карьере работал с английским «Редингом», мексиканскими «Гвадалахарой» и «Тигресом», а также испанским «Овьедо».

В качестве игрока он выступал за казанский «Рубин» в 2007–2008 годах, где провел 30 матчей и забил четыре гола.