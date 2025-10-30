Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Два точных удара головой от Фабиан Шера и Ника Вольтемаде — и действующие обладатели Кубка Лиги вновь запели про «Уэмбли». «Ньюкасл» Эдди Хау не стал экономить эмоции ради Европы или АПЛ. «Тоттенхэм» Томаса Франка хвалили за вариативные розыгрыши и силу на «стандартах», но именно здесь лондонцы и уступили.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл2:0ТоттенхэмТоттенхэмЛондон
1:0 Фабиан Шер 24' 2:0 Ник Вольтемаде 50'
Ньюкасл:  Арон Ремсдейл,  Эмиль Крафт (Киран Триппьер 72'),  Фабиан Шер,  Малик Тшау,  Дэниел Бёрн,  Джозеф Уиллок (Жоэлинтон 71'),  Сандро Тонали,  Джейкоб Рэмси (Бруно Гимарайнс 80'),  Харви Льюис Барнс,  Энтони Эланга (Энтони Гордон 88'),  Ник Вольтемаде (Уильям Осула 71')
Тоттенхэм:  Антонин Кински,  Джед Спенс,  Кевин Дансо,  Лукас Бергвалль,  Ксави Симонс,  Бреннан Джонсон (Мохаммед Кудус 65'),  Папе Сарр,  Родриго Бентанкур (Рандаль Коло Муани 65'),  Жоау Палинья,  Педро Порро,  Ришарлисон (Матис Тель 78')
Жёлтые карточки:  Малик Тшау 45+1',  Фабиан Шер 57',  Киран Триппьер 82',  Жоэлинтон 86'  —  Ришарлисон 26',  Жоау Палинья 33',  Мохаммед Кудус 86'

Хау слегка повернул привычную 4-3-3: то Эмиль Крафт, то Дэн Бёрн поднимались так высоко, что линия из трёх защитников сдвигалась, а по флангам возникали постоянные «два в одного».  Пока «шпоры» щупали ритм, Тонали уже диктовал его — менял фазы, отдавал первые передачи, вскрывал прессинг соперника.  «Ньюкасл» шёл к угловому как к логическому продолжению территориального преимущества, и не зря.

Подача Тонали, зонная оборона «Тоттенхэма» на мгновение рассыпалась, Джед Спенс в этот момент только завязывал шнурок у углового флажка.  А Фабиан Шер взмыл над штрафной и вколотил в дальний.  Франк потом скажет: «Рефери должен был дать Спенсу вернуться: он отвечал за Шера».  Бывает.  Но футбол не ждёт, а Джеду стоит присмотреться к бутсам без шнурков.

Гол Фабиана Шера
Гол Фабиана Шера globallookpress.com

Дальше — ещё выразительнее.  С самого старта второй половины «сороки» вновь нагружают край, Уиллок мягко забрасывает в зону вратарской, а Кински опаздывает на долю шага.  Мяч минует вратарский кулак и ложится идеально в голову Вольтемаде.  Немец продолжает забивать головой, уже шестой мяч за «Ньюкасл», четвёртый на «Сент-Джеймс».  И почти без лишней суеты: один контакт — и стадион снова грезит о лондонском финале весной.

Гол Ника Вольтемаде
Гол Ника Вольтемаде globallookpress.com

Детали, которые стоили «Тоттенхэму» игры

Лондонцы вообще не собирались бросать турнир: всего четыре изменения в составе, привычный костяк в старте.  Но все ключевые эпизоды — против «шпор».  Первый гол — провал коллективной концентрации на угловом.  Второй — неверное решение вратаря.  Кински в первом тайме выглядел очень уверенно: спокойно разгонял атаки руками и средними передачами.  Но после перерыва, как это бывает у молодых киперов, одна неудачная оценка траектории — и всё рушится.

Отсутствовала и привычная сила «Тоттенхэма» на «стандартах».  Сезон приучил: команда Франка в таких ситуациях и забивает, и качественно отбивается.  В Ньюкасле сценарий перевернули: хозяева выиграли воздух, расчётливее ставили заслоны, а Шер вообще забивал в полном одиночестве.  С игры шансы у «шпор» были, но ничего невероятного.  Ришарлисон застрял в кармане между Шером и Тшау, рывки в полуфлангах читались, а кульминация –удар Сарра, который красиво вытащил Аарон Рамсдейл.  Мало, чтобы пройти в четвертьфинал.

Ришарлисон
Ришарлисон globallookpress.com

Франк после матча резюмировал про «микро-ошибки»: «Два гола — дважды недосмотрели».  Трудно спорить.  Но и «Ньюкасл» теперь именно такая команда: нажимает на слабые места до хруста.  И если с «Тоттенхэмом» это оказались «стандарты» и эпизодическая растерянность вратаря, «сороки» бьют туда без сантиментов.

Томас Франк
Томас Франк globallookpress.com

Путь к ещё одному титулу?

С 2022-го «Ньюкасл» в Кубке Лиги живёт по простому правилу: не ведёмся на слово «поберечься».  Четвёртый сезон подряд — в восьмёрке, лишь один раз за это время уступили в основное время (финал-2023), а прошлой весной наконец-то сорвали семидесятилетнюю печать с полки трофеев.  И когда в холле «Сент-Джеймс Парка» выставляют трофей, это напоминание, к чему может привести такая модель.  Хау меняет восемь позиций в составе и получает ту же дисциплину: атлетизм, высоту линии, концентрацию.  А следующая стадия Кубка с «Фулхэмом» уже точно отмечена красным в офисе клуба.

У «Тоттенхэма» впереди «Челси» и «Копенгаген», у «Ньюкасла» — «Вест Хэм» и «Атлетик».  Но игра, в которой команда Хау изящно показала лондонцам их же оружие, запомнится как ещё один пример кубковой ДНК северян.