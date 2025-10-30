Два точных удара головой от Фабиан Шера и Ника Вольтемаде — и действующие обладатели Кубка Лиги вновь запели про «Уэмбли». «Ньюкасл» Эдди Хау не стал экономить эмоции ради Европы или АПЛ. «Тоттенхэм» Томаса Франка хвалили за вариативные розыгрыши и силу на «стандартах», но именно здесь лондонцы и уступили.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:0 Тоттенхэм Лондон 1:0 Фабиан Шер 24' 2:0 Ник Вольтемаде 50' Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Эмиль Крафт ( Киран Триппьер 72' ), Фабиан Шер, Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Джозеф Уиллок ( Жоэлинтон 71' ), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси ( Бруно Гимарайнс 80' ), Харви Льюис Барнс, Энтони Эланга ( Энтони Гордон 88' ), Ник Вольтемаде ( Уильям Осула 71' ) Тоттенхэм: Антонин Кински, Джед Спенс, Кевин Дансо, Лукас Бергвалль, Ксави Симонс, Бреннан Джонсон ( Мохаммед Кудус 65' ), Папе Сарр, Родриго Бентанкур ( Рандаль Коло Муани 65' ), Жоау Палинья, Педро Порро, Ришарлисон ( Матис Тель 78' ) Жёлтые карточки: Малик Тшау 45+1', Фабиан Шер 57', Киран Триппьер 82', Жоэлинтон 86' — Ришарлисон 26', Жоау Палинья 33', Мохаммед Кудус 86'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 4 Удары мимо 1 47 Владение мячом 53 7 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 13 Фолы 10

Хау слегка повернул привычную 4-3-3: то Эмиль Крафт, то Дэн Бёрн поднимались так высоко, что линия из трёх защитников сдвигалась, а по флангам возникали постоянные «два в одного». Пока «шпоры» щупали ритм, Тонали уже диктовал его — менял фазы, отдавал первые передачи, вскрывал прессинг соперника. «Ньюкасл» шёл к угловому как к логическому продолжению территориального преимущества, и не зря.

Подача Тонали, зонная оборона «Тоттенхэма» на мгновение рассыпалась, Джед Спенс в этот момент только завязывал шнурок у углового флажка. А Фабиан Шер взмыл над штрафной и вколотил в дальний. Франк потом скажет: «Рефери должен был дать Спенсу вернуться: он отвечал за Шера». Бывает. Но футбол не ждёт, а Джеду стоит присмотреться к бутсам без шнурков.

Гол Фабиана Шера globallookpress.com

Дальше — ещё выразительнее. С самого старта второй половины «сороки» вновь нагружают край, Уиллок мягко забрасывает в зону вратарской, а Кински опаздывает на долю шага. Мяч минует вратарский кулак и ложится идеально в голову Вольтемаде. Немец продолжает забивать головой, уже шестой мяч за «Ньюкасл», четвёртый на «Сент-Джеймс». И почти без лишней суеты: один контакт — и стадион снова грезит о лондонском финале весной.

Гол Ника Вольтемаде globallookpress.com

Детали, которые стоили «Тоттенхэму» игры

Лондонцы вообще не собирались бросать турнир: всего четыре изменения в составе, привычный костяк в старте. Но все ключевые эпизоды — против «шпор». Первый гол — провал коллективной концентрации на угловом. Второй — неверное решение вратаря. Кински в первом тайме выглядел очень уверенно: спокойно разгонял атаки руками и средними передачами. Но после перерыва, как это бывает у молодых киперов, одна неудачная оценка траектории — и всё рушится.

Отсутствовала и привычная сила «Тоттенхэма» на «стандартах». Сезон приучил: команда Франка в таких ситуациях и забивает, и качественно отбивается. В Ньюкасле сценарий перевернули: хозяева выиграли воздух, расчётливее ставили заслоны, а Шер вообще забивал в полном одиночестве. С игры шансы у «шпор» были, но ничего невероятного. Ришарлисон застрял в кармане между Шером и Тшау, рывки в полуфлангах читались, а кульминация –удар Сарра, который красиво вытащил Аарон Рамсдейл. Мало, чтобы пройти в четвертьфинал.

Ришарлисон globallookpress.com

Франк после матча резюмировал про «микро-ошибки»: «Два гола — дважды недосмотрели». Трудно спорить. Но и «Ньюкасл» теперь именно такая команда: нажимает на слабые места до хруста. И если с «Тоттенхэмом» это оказались «стандарты» и эпизодическая растерянность вратаря, «сороки» бьют туда без сантиментов.

Томас Франк globallookpress.com

Путь к ещё одному титулу?

С 2022-го «Ньюкасл» в Кубке Лиги живёт по простому правилу: не ведёмся на слово «поберечься». Четвёртый сезон подряд — в восьмёрке, лишь один раз за это время уступили в основное время (финал-2023), а прошлой весной наконец-то сорвали семидесятилетнюю печать с полки трофеев. И когда в холле «Сент-Джеймс Парка» выставляют трофей, это напоминание, к чему может привести такая модель. Хау меняет восемь позиций в составе и получает ту же дисциплину: атлетизм, высоту линии, концентрацию. А следующая стадия Кубка с «Фулхэмом» уже точно отмечена красным в офисе клуба.

У «Тоттенхэма» впереди «Челси» и «Копенгаген», у «Ньюкасла» — «Вест Хэм» и «Атлетик». Но игра, в которой команда Хау изящно показала лондонцам их же оружие, запомнится как ещё один пример кубковой ДНК северян.